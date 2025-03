- Evo da se i ja priključim pričama o svekrvama i snajama. Mislim da su te priče prenaduvane u svakom pogledu. One svekrve koje vole istinski svoje snaje nisu zanimljive. One koje ih ne vole, pričaju skoro pa izmišljene priče, jer jedino tako mogu da dođu do izražaja i budu zanimljiva tema za mase. Malo je osoba koje su spremne da ispričaju svoj život stvarno onakvim kakav je. Svi nešto dodaju ili oduzimaju, ulepšavaju ili nagrđuju, skrivajući se iza tih tekstova.