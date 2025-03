Tifani je već nakon tri meseca veze primetila nekoliko čudnih stvari kod svog dečka. Postalo joj je jasno da on uvek nosi pantalone , čak i kad je napolju veoma toplo , te da njoj nikada nije dopuštao da prisustvuje njegovim košarkaškim utakmicama. Iako su joj ti znakovi bili sumnjivi, nije odmah posumnjala u nešto tako neverovatno.

On se pojavljivao u farmerkama i kada je napolju toplo.

- Jednom je prebacio ruku preko mog ramena i pritom je šepao. Pitala sam ga zašto šepa, a on mi je odgovorio da je reč o staroj povredi kolena. To mi je imalo smisla - ispričala je ona.

Kad ga je pitala može li da dođe na njegovu utakmicu, rekao joj je da to nije dozvoljeno. Međutim, tog puta ona nije želela da odustane, pa mu je postavila pitanje zašto, a on joj je uzvratio da nije dobar i da ne želi da ga ona gleda.

- Čak i da si najgori u timu, visok si 198 centimetara, ne možeš biti najgori. Da samo stojiš tamo, već bi bio bolji od polovine - rekla mu je, ali on je insistirao da ne želi.

- Ta fotografija me je proganjala. Sledećeg dana objavila sam je na Fejsbuku i što sam više buljila u nju, to sam sve više počela da razmišljam o tome kako me je nasamario - priznala je Tifani i dodala da je pitala prijatelje koji su zajedno s njom tumačili sliku za savet.