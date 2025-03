Da li je zdrava ishrana obavezno i skupa ? Pa, može da bude, ali i ne mora. I dalje je jeftinija od doktora, a svakako ima uticaja na našu liniju, zdravlje i opšte raspoloženje. Marija Stanković uspela je da se reši suvišnih kilograma tako što se zdravo hranila za 500 dinara dnevno. Ne verujete da je to moguće? Bacite pogled na njenu priču.

"Izazivam sebe da se sa 500 dinara hranim narednih 40 dana. I to, naravno, zdravo. Jako sam blizu onoj magičnoj cifri do 100 kilograma. Moram i finansije malo drugačije da rasporedim, odnosno da prištedim, jer imam neka ulaganja. A kako znate da volim izazove i da volim da se takmičim sama sa sobom, odnosno protiv sebe, sve ovo će biti jako, jako zanimljivo.

" Treći dan izazova doneo je, naravno, jaja za doručak. I to, videćete, vrlo kreativan doručak. Pola krastavca, pola avokada, tri kuvana jaja i voila! Ovako izgleda jedan fin, zdrav doručak. Sa ne velikim oduševljenjem, za ručak je bila boranija (već treći dan!), za večeru sam ponovila čija puding sa bananom, naravno, dva brazilska oraha. Danas je treći dan izazova i rekordna ušteda od 225 dinara!".

"Četvrti dan izazova 'Hranim se zdravo za 500 dinara dnevno'. Iznenađena sam koliko sam uspela da uštedim za ova tri dana izazova, ali to ćete videti na kraju videa. Današnji dan započela sam voćnom salatom koja mi se mnogo svidela, pa sam istu takvu pojela za večeru. Za ručak sam imala pečurke i jednu šniclu. Lepa je to bila promena posle tri dana boranije. Odavno sam pročitala da je sok od trave spelte veoma zdrav, i skup, i onda sam ja poželela da ga sama napravim. Dala sam se u baštovanske poslove, tako da ćete i to zajedno sa mnom ispratiti. I evo, za prva tri dana izazova ušteđevina je 520 dinara".