Vaskršnji post sastoji se od sedam strogih nedelja, a svaka sa sobom nosi pravila koja bi trebalo da ispoštujemo. Kako da to učinimo, a usput da ne narušimo imunitet? Šta je najbolje jesti tokom posta, otkrila je u "Jutru" na Prvoj nutricionistkinja Branka Mirković.

"Post je čišćenje organizma, kako fizičko tako i duhovno. Treba voditi računa šta jedemo, jer sam izbor hrane može da učini da se osećamo i dobro i da pomognemo svom zdravlju. Preveliki unos šećera i ugljenih hidrata može zaista da napravi velike probleme, pogotovo onima koji imaju insulinsku rezistenciju i problem sa povišenim holesterolom. Sve mlađa populacija to ima i to je posledica brze hrane. Prvo, ne treba jesti velike količine u obroku. Jedna voćka dnevno, ne više od toga. Umerenost može da nas oporavi", objasnila je nutricionistkinja.

Vino i ulje dozvoljeni su samo subotom i nedeljom i na Mladence, dok riba može da se koristi samo na Blagovesti i Cveti. Svim ostalim danima posti se na vodi, a strogo sredom i petkom.

Vino i ulje konzumirati smo subotom i nedeljom i na Mladence Foto: Shutterstock

"Prva tri dana su apsolutni post. Oni koji imaju zdravstvenih problema, trudnice, stariji ljudi, hronični bolesnici, treba da odu do sveštenika i da se dogovore o blažem postu", savetovala je Branka.

Šta znači postiti na vodi?

"Hrana se kompletno priprema na vodi, bez dodatka ulja. Tu možemo da napravimo grešku. Možemo da pripremimo na pari, u ključaloj vodi, ali ako prekuvamo to povrće, ono će izgubiti vitamine i minerale. Dugotrajno kuvanje može da uništi svu onu vrednost koju treba da unesemo, zato treba voditi računa da to bude pravilno termički obrađeno, da povrće zaista ima benefite", napomenula je nutricionistkinja.

Budući da, oni koji poštuju Vaskršnji post, narednih sedam nedelja ne bi trebalo da unose meso, nutricionistkinja je savetovala da se proteini iz mesa nadoknađuju onim biljnim iz povrća.

"Možemo da jedemo žitarice, pasulj, grašak... Najvažnije je da vodimo računa o rasporedu obroka i da sve u dnevnoj ishrani bude zastupljeno. Takođe je važno da unosimo sveže povrće, kako bismo uneli enzime", dodala je Branka.

Sveže povrće je veoma važno u ishrani Foto: Shutterstock

Najbolji jelovnik za Vaskršnji post

- Može da se počne kačamakom ili ovsenom kašom na vodi. Umesto šećera zasladite suvim voćem. Ako dodate orah, badem ili lešnik, na najprirodniji način uneli ste masnoću.

- Za ručak grašak ili pasulj, neka čorba sa povrćem. Obavezno salata.

- Uveče možete da pojedete neku salatu. Važne su slatke čorbe, odnosno kompoti.

