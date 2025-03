"Jedan Irac mi je ponudio 200 koza samo da se udam za njega, što je suludo. Takođe mi je nudio 50 hiljada funti da bi mogao da me gleda kako se brijem ‘dole‘, ali morala bih da mu pokažem i lice na videu. Ne možete da odbijete 50 hiljada funti", izjavila je jednom prilikom.

Međutim, sada se konačno "skrasila" s čovekom svojih godina, ali tvrdi da je to ipak neće sprečiti da se i dalje zabavlja.

"Ispalo je da je bila reč o osobi koja je moj stari prijatelj i kog nisam jako dugo videla", rekla je Andrea i nastavila: " Odmah smo jako kliknuli i sada smo u vezi, zajedno živimo. On zna sve o mom životu i voli me takvu kakva jesam."

"Odlučili smo da imamo otvorenu vezu dok se još bolje upoznajemo. Ne zato da bih ja mogla da budem s drugima. On je otvoren za sve i pristaje na sve što bih ja želela da istražim, ako on to zna i može", ispričala je.