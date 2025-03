Osećate umor, pad želje i nedostatak energije? Niste jedini! Užurbani tempo života, stres i svakodnevne obaveze utiču na vašu vitalnost i intimni život. Ali, postoji prirodan način da povratite strast, izdržljivost i osećaj neopisivog zadovoljstva, i to bez štetnih hemikalija.



Ujutru i uveče istisnuti na ruku 8-12 puta kremaste mase iz bočice i utrljavati 2-3 minuta laganim pokretima. U slučaju da dođe do erekcije tokom utrljavanja, napraviti pauzu kako ne bi došlo do oštećenja unutrašnjosti, a potom nastavite. Ukoliko kremu koristite uzastopno 15 dana, preporučuje se pauza od 3 do 5 dana nakon toga.

Nakon mesec dana od korišćenja, kremu možete upotrebljavati jedanput dnevno.