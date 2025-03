Imate dosta jakni koje nosite, ali ne i prostora da ih odložite. One koje ne nosite, najbolje je skloniti, ili okačiti u orman ili spakovati. A one koje si am potrebne svakodnevno, onda je najbolje da su vam pri ruci. Rešenje za to je uvek čiviluk! Može biti i dekorativan, ali pre svega praktičan. Ne mora vam stajati samo u hodniku, već bilo gde u stanu gde pronađete zgodno mesto, i to ne samo za jakne. Možete okačiti tortbe, ešarpe, kape, kačkete.