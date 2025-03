- Par meseci posle porođaja sam se vratila u teretanu , pre svega jer mi prija da bar dva puta nedeljno imam sat vremena za sebe. Muž me podržava, majka i svekrva nam pomažu i na tome im hvala . Jednom prilikom sam ostavila malu kod mojih, i kako sam žurila za trening, nisam ni ulazila unutra.

Videle su me starija komšinica i njena neudata ćerka, koja je par godina starija od mene. Naravno, pitale su me gde žurim i kad sam rekla da idem na trening... Joj ljudi moji, ova starija me najstrašnije izvređala kako sam neodgovorna, nesavesna, sebična i samoživa. Ja onako pogledam u mlađu komšinicu očekujući podršku, ali i ona je samo nastavila. Rekla mi je, da je ona na mestu mog muža, odavno bih ja bila samohrana majka.