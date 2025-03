Nakon šest godina skladne veze Kejsi i Aleks odlučili su se na sledeći korak i počeli da planiraju venčanje . Međutim, do toga dana nije došlo jer je uoči venčanja Kejsi primila seriju poruka koje su joj život promenile iz korena.

Naime, Kejsi je primila niz skrinšotovanih sms poruka koje je njen verenik Aleks slao svojoj ljubavnici i to u toku devojačke večeri koje su joj priredile njene prijateljice.

- Uplakana sam ga pogledala u oči, a on nije imao šta da kaže. Izašao je iz crkve, a kum je potrčao za njim. Njegova porodica je sve to gledala u šoku, ali su ipak stali na moju stranu, ispričala je Kejsi i dodala da, iako do sklapanja braka nije došlo, odlučila je da se žurka nastavi, prenosi Njujork Post.