Svađe, napetosti i razmišljanja o razvodu braka , stvari su na koje se sveo dvadesetogodišnji brak muškarca koji je pomoć potražio u rubrici portala "The Guardian" koju vodi psihoterapeutkinja i životna savetnica Analisa Barberi. Dalje u tekstu prenosimo vam njegovu ispovest u celosti.

- Iz vašeg pisma zaključujem da je u vama ostao tek mali tračak nade da će se stvari promeniti nabolje. Jedino u što ste sigurni je to da želite promenu. Ta je promena moguća, ali još nije jasno hoće li to biti unutar ili izvan ovog braka. Ono što vam na samom početku želim napomenuti je i to da se u vašem pismu pojavljuju elementi potencijalnog emocionalnog zlostavljanja, na što bih volela da obratite pažnju, istakla je terapeutkinja pa nastavila.