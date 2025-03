Oženio nevinu devojku

Upoznali su se kad je Stana imala 23. godine, a u tom momentu je bila nevina. Strati između njih dvoje su se brzo rasplamsale, a on je bio oduševljen njenim vaspianjem i pristojnošću.

- Bili smo u vezi četiri godine pre nego što smo odlučili da se venčamo - počinje on svoju ispovest i nastavlja:

- Ona je divna devojka iz pristojne porodice i mada sam znao da je odrasla u 'maloj sredini', iskreno sam bio iznenađen kada sam na početku otkrio da je nevina. Moram priznati, malo mi je to godilo, dopala mi se ideja da nije bila ni sa kim pre mene.

Prva bračna noć

Mladić dodaje da je imao strpljenja, pa je tako i nakon četiri godine veze dočekao i da imaju intimne odnose jutro posle venčanja, a to je za njih bila prva bračna noć.

Svadba im umalo došla glave

Veza je svakim danom postajala sve čvršća, porodice su im se upoznale, a nije bilo naznaka da će to što su odrasli u različim sredinama i što su drugačije vaspitavani predstavljati problem. Sve dok nisu odlučili da se venčaju.

- Prvi problemi su se javili kada smo se dogovarali oko svadbe. Ja sam hteo da sa 'matorcima' idemo na ručak, a da za društvo napravimo žurku. Ona je želela tradicionalnu svadbu, sve po redu - crkva, matičar, kupola od šampanjca, živa muzika... Iako to nije baš moj 'fazon' pristao sam. Ako će to da je usreći, što da ne? Nije bila to neka velika žrtva koju je trebalo da prinesem - nastavio je svoju priču.