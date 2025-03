Želite da vašu vezu i igru u postelji podignete na viši nivo. Samo napred! I taj deo vašeg odnosa je veoma važan i bitan kako biste bili u potpunosti srećni. Uživajte, maštajte, isprobavajte...šta god kako biste bili i na tom polju ispunjeni. Dovedite strast do vrhunca uz pomoć Macun preparata za potenciju !

Ujutru i uveče istisnuti na ruku 8-12 puta kremaste mase iz bočice i utrljavati 2-3 minuta laganim pokretima. U slučaju da dođe do erekcije tokom utrljavanja, napraviti pauzu kako ne bi došlo do oštećenja unutrašnjosti, a potom nastavite. Ukoliko kremu koristite uzastopno 15 dana, preporučuje se pauza od 3 do 5 dana nakon toga.

Nakon mesec dana od korišćenja, kremu možete upotrebljavati jedanput dnevno.