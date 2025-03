Polina, mlada Ruskinja koja već neko vreme živi u Beogradu , u jednom podkastu podelila je svoje utiske o muškarcima iz Srbije, osvrćući se na njihove osobine, ponašanje i način na koji se ophode prema ženama. U epizodi podkasta Dating Beyond Borders, iskreno je govorila o svojim iskustvima sa Srbima i otkrila zanimljive detalje o svom društvenom i ljubavnom životu u glavnom gradu Srbije.

Kako je upoznavala Srbe i učila engleski

Pogledajte u galeriji kako izgleda Polina:

Kakvi muškarci joj se najviše dopadaju?

Samopouzdanje i tvrdoglavost – prednost ili mana?

"Možda ponekad i previše. Oni samo žele da kažu da će devojka to uraditi i nikada se ne izvinjavaju, jer su muškarci, " istakla je, implicirajući da ponekad mogu delovati previše sigurni u sebe, što može biti i pozitivno i negativno.

"Da, da, a Ruskinje su isto tvrdoglave, posebno one koje su emigrirale, pa se to pretvara u okršaj ega," kroz smeh je zaključila, nagoveštavajući da spoj dve jake ličnosti može dovesti do zanimljive dinamike u vezama.