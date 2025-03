- Anderson u početku nije bio siguran da li da koristi Tinder da pronađe zajedničku ljubavnicu. Mislio je da bi to bilo čudno. Ali ubedila sam ga da to bude novo iskustvo , nešto ležerno i bez obaveza, što će samo dodati malo žara našoj vezi - kazala je Debora i dodala da, iako su u početku bili skeptični, brzo su promenili mišljenje.

Takođe su naveli da su zainteresovani isključivo za brinete starosti od 27 do 40 godina koje moraju biti svestrane i otvorenog uma . Putem njihovog profila javile su im se razne devojke - od onih bojažljivih željnih nekog novog iskustva, pa do onih koji samo vole da žive ludo i bez obaveza.

- Mnogo žena je zaintrigirano našim profilom. Neke privlači naša ponuda bez obaveza, dok su druge pomalo oprezne ili čak sumnjičave. Ali postavljamo naše namere i ograničenja od samog početka kako bismo izbegli nesporazume - objasnila je Debora i dodala da su do sada bili na devet sastanaka.

Međutim, kako to uglavnom bila, komplikacije u odnosima nisu ih zaobišle. Iako su naišli na žene koje su bile na istoj talasnoj dužini, nakon nekoliko susreta došlo je do razvijanja emocija ka nekome od njih što je dovelo do problema u komunikaciji.