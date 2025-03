- Menadžerka me je jednom pozvala na razgovor jer sam, prema njenim rečima, bila pretiha , što joj se nije svidelo te sam, kako je rekla, trebala više da razgovaram s koleginicama. Rekla je: "Ja ne znam kako ćeš ti na terenu razgovarati s ljudima ako ni ovde ne pričaš". Na to sam odgovorila da ću uraditi što budem morala, ali nisam razumela zašto bi to bio problem - napisala je pa dodala:

- Poslednjeg dana posla odveli su me na teren, dali su mi da vozim auto, slikam parcele i posmatram šta dalje rade. Ali, kada smo se vratili, menadžerka je izmislila neke prigovore na moju vožnju – da nisam pogledala mrtvi ugao, da nisam vozila dovoljno brzo na autoputu (vozila sam 90-100 km/h) – pa je zaključila da to nije to. Kako sam još bila na probnom radu, iskoristili su priliku da napišu kako nisam zadovoljila, iako zapravo nikada nisam ni radila posao za koji su me zaposlili. Prava istina je da im se nisam svidela jer nisam razgovarala na način na koji su oni to želeli.