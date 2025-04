Ovom temom pozabavila se doktorka Majre Figure poseban akcenat stavljajući na higijenu i rizik od infekcija. U svom obrazlaganju pomenuta je infekcija impetigo koja, iako se ne smatra ozbiljnom, ipak može dovesti do problema. Do ove pojave dolazi usled nedovoljno brige o bradi zbog u vlasima može doći do zadržavanja stafilokoka i streptokoka koje vode do iritacije i/ili infekcije kože.