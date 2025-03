"Ovo je fenomenalno, nikada nisam videla tako divan bidermajer", "Ne želim da se udam, ali ovaj buket bi mogao da mi promeni mišljenje na tu temu za dobrih pet odsto i to je mnogo", "To je to, opet se udajem", "Ovaj bidermajer ima tako Keri Bredšo vajb", samo su neki od komentara u nizu, ali među brojnima našli su se i pojedinci kojima se ova promena nije dopala.