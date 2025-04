- Plan je bio da neko vreme provedemo zajedno da vidimo kako će nam to ići. Ako procenimo da ima smisla ići dalje, da idemo dalje. I tako je i bilo. Onda smo odlučili, pošto je to ipak daleko i cela ta ekskurzija bi bila preskupa, da pokušamo da to odmah uozbiljimo, da živimo zajedno, da se venčamo. Moji su ovde bili spremni, mi smo već kada smo se dogovorili da će doći, organizovali da napravimo neke žurke, malo veselje, tako - priča Dušan.