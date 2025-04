- Od prvog dana u toj kući trpela sam svašta. Svekar me je kinjio na svakom koraku i koliko god sam se trudila da mu ugodim on nikad nije bio zadovoljan. Sve što bih uradila nije bilo dobro, terao me je u štalu da muzem krave iako je znao da ja to ne umem. Moj suprug i moja svekrva su to ćutke gledali, niko se nije usuđivao da se suprostavi Stojanu. Iskreno, ne znam kako sam izdržala sve to, valjda zbog ljubavi prema mužu i našem detetu koje sam nosila u stomaku - počela je svoju iskrenu ispovest Ana.