Šta je privlačno realnim muškarcima

„Zaista urnebesan smisao za humor. Kada je strastvena u vezi sa svojim hobijima. Kada je sposobna da vodi promišljene razgovore i da održi priču živom. Sposobnost flertovanja bez neprijatnosti, bez igre „teška za osvajanje“. Obori me s nogu samopouzdanje, duks na devojci, a kada je u pidžami i širokoj majici, to me podseća na lenja jutra.“