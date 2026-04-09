Uskrsje vreme kada pravimo pauzu od svakodnevne rutine i posvećujemo se porodičnim tradicijama, među kojima je i ukrašavanje doma.

Uskršnja dekoracija predstavlja radostan spoj boja, simbola i kreativnosti, koji unosi toplinu i svežinu u naš životni prostor. A mi smo na TikToku pronašli savršenu ideju za koju ne treba da potrošite ni dinar!

Najjeftinija ideja za uskršnju dekoraciju

Od šarenih jaja preko cvetnih aranžmana do raznovrsnih tematskih ukrasa, Uskrs nudi bezbroj mogućnosti za izražavanje maštovitosti. Uskršnja dekoracija je mnogima omiljena zbog vesele atmosfere koju unosi u dom, a na TikTok profilu @golicfilip pronašli smo ideju za koju vam ne treba novac.


Naime, za nula dinara napravite ukras za dom koji će postati vaša uskršnja tradicija! Potrbno je da nađete nekoliko grana, skinete lišće sa njih, a zatim ih stavite u neku dekorativnu saksiju.

Makazama odsecite višak grančica. Stavite slamu u dno saksije, a sigurno od prethodnih godina imate šarena jaja koja se kače.

Zatim stavite i par drvenih zeka i imaćete sjajnu, interesantnu dekoraciju za predstojeće praznike! Jednostavno, a efektno!

Ne propustiteŽenaNAJBOLJI NAČIN DA ISKORISTITE USKRŠNJA JAJA: Mimoza salata je izbor za svačije NEPCE, a pravi se za SAMO 10 MINUTA i par SASTOJAKA
shutterstock-1829409062.jpg
ŽivotKOLIKO KUVANIH JAJA SMEMO DA POJEDEMO? Ovo su saveti specijaliste, ista pravila važe za decu i za odrasle, OSIM...
whatsapp-image-20210502-at-1.19.59-pm-1.jpg
ŽenaUSKRS JE NEZAMISLIV BEZ DOMAĆE POGAČE: Nezaobilazna je na svečanoj trpezi, biće mekana kao duša i uspeva iz prve svima (RECEPT)
pogaca.jpg
Žena24 TEHNIKE FARBANJA USKRŠNJIH JAJA: Metode su vrlo JEDNOSTAVNE I PRAKTIČNE, uspevaju SVAKOJ domaćici, SVE što je POTREBNO je OVO
Farbanje u vinu daje najlepšu nijansu ljubičaste uskršnjih jaja

 VIDEO: Farbanje jaja olovkom: 

Farbanje jaja olovkom  Izvor: Instagram/mahsa_kitchen