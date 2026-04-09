Uskrsje vreme kada pravimo pauzu od svakodnevne rutine i posvećujemo se porodičnim tradicijama, među kojima je i ukrašavanje doma.

Uskršnja dekoracija predstavlja radostan spoj boja, simbola i kreativnosti, koji unosi toplinu i svežinu u naš životni prostor. A mi smo na TikToku pronašli savršenu ideju za koju ne treba da potrošite ni dinar!

Najjeftinija ideja za uskršnju dekoraciju

Od šarenih jaja preko cvetnih aranžmana do raznovrsnih tematskih ukrasa, Uskrs nudi bezbroj mogućnosti za izražavanje maštovitosti. Uskršnja dekoracija je mnogima omiljena zbog vesele atmosfere koju unosi u dom, a na TikTok profilu @golicfilip pronašli smo ideju za koju vam ne treba novac.



Naime, za nula dinara napravite ukras za dom koji će postati vaša uskršnja tradicija! Potrbno je da nađete nekoliko grana, skinete lišće sa njih, a zatim ih stavite u neku dekorativnu saksiju.

Makazama odsecite višak grančica. Stavite slamu u dno saksije, a sigurno od prethodnih godina imate šarena jaja koja se kače.

Zatim stavite i par drvenih zeka i imaćete sjajnu, interesantnu dekoraciju za predstojeće praznike! Jednostavno, a efektno!

VIDEO: Farbanje jaja olovkom: