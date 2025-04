Mihail Labkovski je poznat i širom Evrope, pre svega zahvaljujući njegovom razumljivom, britkom i efikasnom izražavanju i stilu pisanja i govora koji svi mogu lako da shvate i prihvate. Ponekad je oštar i isuviše direktan, ali to je zapravo alat u postizanju cilja da čoveku jasno stavi do znanja kako stvari stoje, ne nudeći mu lažnu nadu ili prividnu utehu.

Ne silite sebe na igru sa detetom Ne možete sebe da naterate da provodite vreme sa svojom decom kada to ne želite. Oni osećaju sve! Stav "Ja sam dobra mama" ne daje rezultate. Sa detetom je bolje provesti 20 minuta dnevno, ali da to bude sa zadovoljstvom i uživanjem. I posvetite ostatak svog vremena sebi i svom razvoju. Na kraju krajeva, najbolja stvar koju roditelj može da da svojoj deci jeste primer!

Savet za zaposlene mame Evo saveta za zaposlene majke. Kad krenete na posao, a dete vas uhvati za nogu i moli da ostanete sa njim, šta mu odgovoarate? Ako mu kažete da mama mora da ide da zaradi pare, to nije u redu. Treba mu reći da mama voli svoj posao. Tada dete ne stiče utisak da je vreme sa njim zamenjeno za novac i razvija razumevanje da je posao ljubav, da je to dobra stvar, da rad nije teška stvar koja nam donosi mukom stečen novac.

Veliko NE kažnjavanju udarcima

Strogo je zabanjeno udaranje dece! Ovo nije metod vaspitanja, ovo je ispoljavanje vaše agresija. Dete ne razume zašto ga tuku, jednostavno oseća strah kao životinja - i to je sve! Zamislite štene, ono mnogo voli svog vlasnika. Vlasnik je došao kući, štene radosno trči sa prljavim šapama da skoči na njega. A onda ga udare i to ga snažno zaboli - štene ne razume zašto je kažnjeno. Ali sledeći put to neće učiniti. Ako ne želite da trenirate decu kao životinje, ne koristite fizičko nasilje. To je direktan put ka neurozi. Postoji mnogo drugih načina kažnjavanja; oduzimanje telefona, tableta ili omiljene igračke, na primer. Ako ne možete da se nosite sa agresijom, idite kod psihologa.