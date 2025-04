Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pad posle razvoda i borbe sa zavisnošću

„Imam sve što mi treba — niko ne mari za mene“

Pre dve godine, Loni je za britanski tabloid The Sun izjavila:

Džeremi, tada već poznat po ulozi Hobija Bučanana, sina čuvenog spasioca Miča (koga je glumio Dejvid Haselhof), bio je zvezda od 11. godine. Igrao je u seriji do svoje 18. godine, napustivši je 1999.

Mračna strana savršenog para

Psihički slom i gubitak svega

Halucinacije, zavera i bežanje od stvarnosti

„Maltretirali su me u mom stanu. Živela sam sama, ali sam dobijala strujne udare”, rekla je za Daily Mail. „Kasnije sam pronašla crvenu tačku na potiljku i verujem da je tu ulazila struja u moju glavu.”

Prljava da bi preživela

„Stalno me pljačkaju, kradu mi stvari. Namerno se isprljam da me niko ne napadne. Što sam prljavija i što jače smrdim, to bolje. Takođe se sama šišam da izgledam drugačije.”