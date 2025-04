Suprug i negovatelj Martin (41) rekao je: "Nismo shvatali koliko će taj proces biti emocionalno težak. Što je više govorila, to se više umarala i počela je da izobličava reči ili nije zvučala kako treba, pa smo morali da prestanemo. Proces nikada nije postao lakši.''

Bolnica je dijagnostikovala njeno stanje koje se progresivno pogoršavalo. U februaru ove godine, studija koju su vodili UK Dementia Research Institute i UCL Institute of Healthi Aging otkrila je da omega-3 masti mogu igrati vitalnu ulogu u zaštiti ljudi od bolesti motornih neurona (MND) i vrste demencije. Prethodne studije su povezivale visoku potrošnju omega-3 masnih kiselina sa manjim rizikom od razvoja MND i dužim životnim stanjem kod osoba sa dužim životnim stanjem. Međutim, do sada istraživači nisu razumeli zašto se to dešava.