Jutarnja šoljica kafe – trenutak mira pre užurbanog dana, ritual koji povezujemo sa toplinom, neodoljivim mirisom i prvim gutljajem koji nas budi. No, poslednjih meseci, taj ritual postaje sve skuplji. Sigurno ste se pitali zašto trgovci podižu cene, a odgovor je da se iza poskupljenja kafe krije mnogo složenija priča.

Nekad je bilo krajnje jednostavno – cena sirove kafe zavisila je gotovo isključivo od dobre berbe. Danas, međutim, iza cene stoji ceo mozaik globalnih promena koje menjaju način na koji uživamo u ovom napitku. Jasno je da poskupljenje kafe u maloprodaji nije hir trgovaca, već rezultat složenih globalnih promena koje pogađaju ceo lanac snabdevanja – od plantaža u Latinskoj Americi i Aziji, pa sve do polica naših prodavnica, i utiču na svako zrno pre nego što stigne do naše šoljice. Od klimatskih nepogoda koje pogađaju plantaže, preko logističkih izazova, pa sve do finansijskih spekulacija – kafa je postala roba čija se cena ne određuje samo prinosima, već i nizom faktora koji oblikuju njenu tržišnu vrednost.