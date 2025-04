- Ne mogu da mu odolim. Imam 31 godinu i prošle godine sam ponovo uspostavila vezu sa svojom prvom ljubavlju . Bili smo zajedno dve godine kada smo imali 17 godina i, iako smo oboje nastavili život, nikada nismo zaboravili jedno drugo. Kada smo se ponovo sreli pre godinu dana, strast je i dalje bila prisutna i imali smo neverovatanu noć u krevetu. Bilo je kao da se vraćamo godinama unazad. Međutim, od početka sam imala osećaj da laže. Ponekad se ne bi pojavio kada smo se dogovorili ili bi me pozvao u poslednjem trenutku, nudeći izgovor. Nikada nije želeo da ga posetim kod kuće, a ako bismo se sreli, to se uvek dešavalo kod mene ili u njegovoj teretani. Ipak, nisam imala pojma da se sprema da se oženi sa nekom drugom - započela je žena svoju priču, prenosi The Sun.

- Nakon toga, moj ljubavnik je priznao da je lagao. Međutim, on tvrdi da me još uvek voli. Sastajemo se jednom nedeljno i on mi svakodnevno šalje poruke. Rekao je da želi da nastavimo vezu i kad se venča. On zna koliko sam zaljubljena u njega i da ne mogu da živim bez njega. Ne znam da li mogu da stojim sa strane dok on ide na venčanje, da ništa ne kažem i da nastavim kao do sada. Želim više. Možda bih trebala da joj ispričam istinu? Bar će tada sve izaći na videlo - rekla je.