Jedna žena je mužu za rođendan, poklonila pozitivan test za trudnoću, ali ju je njegova reakcija ostavila u potpunom šoku, zbog čega sada preispituje njihov odnos.

Slušaj vest

Bračni parovi često osećaju veliku radost kada saznaju da će dobiti bebu, posebno ako su dugo radili na tome. Međutim, to nije bio slučaj sa ovim parom.

Buduća mama podelila je na Redditu da su ona i njen muž dugo želeli bebu. Kada je saznala da je trudna, bila je toliko uzbuđena da je odlučila da to zadrži u tajnosti i otkrije mu vest na njegov rođendan, tri dana kasnije, nadajući se da će ovo učiniti vest još iznenađujućom i uzbudljivijom.

test za trudnoću Foto: Profimedia

Međutim, kada je otvorio malu kutiju u kojoj se nalazio test za trudnoću, rekao je svojoj ženi da je to "glup poklon". U svojoj objavi je objasnila da je planirala "opuštenu i intimnu" rođendansku žurku, u vidu večere sa mužem, a on bi otvarao poklone, jer to "neće biti velika žurka sa puno ljudi".

S obzirom na to, nije mislila da će iznenađenje sa testom za trudnoću biti problem.

- Kada je došlo vreme da mu dam poklone, test za trudnoću je bio u maloj kutiji, i rekla sam mu da otvori tu kutiju poslednju. Bio je super srećan sa svim poklonima, a kada je otvorio kutiju u kojoj je bio test za trudnoću, njegovo ponašanje se potpuno promenilo. Izgledao je ljut. Pitala sam ga šta nije u redu, a on je rekao da je to 'glup poklon' i 'kako si mogla da mi sakriješ ovako nešto? Znaš ovo već toliko dugo i sakrila si to? - napisala je ova žena.

test za trudnoću Foto: Profimedia

Ona je rekla da je mislila da će to biti divan poklon i da je verovala da će njen muž biti srećan, s obzirom na to koliko su dugo želeli da imaju bebu. Nažalost, on joj je rekao da je srećan, ali da je trenutak koji je izabrala za saopštavanje vesti bio "užasan" i da je to bio njegov rođendan, a ne proslava trudnoće.

Njegov stav ju je ostavilo "zbunjenom, povređenom, ljutom", posvađali su se i na kraju je on te noći spavao na sofi.

- Prošle nedelje nije mi previše pričao. Kad god pokušam da razgovaram o tome, on kaže 'samo prestani, prošlo je. Bilo je glupo od tebe'. Ne govori mi koliko je srećan - napisala je ova nesrećna žena.

svađa partnera Foto: guruxox / Alamy / Alamy / Profimedia

Završila je svoju objavu priznajući da se oseća "užasno" i da "nije mislila da će ovo biti loš poklon". Buduća majka je pitala druge korisnike platforme da li je ona pogrešila što je mužu poklonila pozitivan test za trudnoću za njegov rođendan.

Za manje od jednog dana objava je prikupila 2.300 pozitivnih glasova i 1.700 komentara. Najpopularniji komentar je bio: "Mislim da on zapravo nije želeo decu".

Bonus video: Žena trudna 17 meseci