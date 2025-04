On s druge strane, odrastao je u porodici gde su Uskrs slavili sa njegovim roditeljima. Nije mogao da zamisli prazničnu trpezu bez svojih roditelja, braće i sestara, i to je bio njegov svet. Priželjkivao je da Milena postane deo tog njegovog sveta, da svi zajedno, kao porodica, dočekaju Uskrs. No, ona nije bila spremna da se prilagodi.