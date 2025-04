Zaboravite na skupe posete berberima i komplikovane aparate! Sada možete sami da oblikujete bradu precizno, lako i brzo! I to bilo kad, bilo gde. Bez posekotina, bez nereda i bez stresa. Inovativna tehnologija omogućava glatko brijanje i precizno stilizovanje, čak i na teško dostupnim mestima. Savršeno za morednog muškarca koji drži do svog izgleda, ali i do svog vremena.