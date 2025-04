Kako prepoznati domaće jagode? Jagode koje su uzgajane u domaćim plastenicima ili poljima takođe mogu biti tretirane pesticidima, a to što su domaće ne isključuje tu opciju. Ali s domaćim jagodama barem znate da nisu prošle nekoliko granica, više pakovanja, vožnju i ko zna kakvo tretiranje. Uz to, kupovinom domaćih proizvoda podržavamo lokalne proizvođače, a time i celokupnu ekonomiju. I ono, možda najvažnije, domaće jagode su naprosto ukusnije od uvoznih.

Miris domaćih jagoda

Kupljene uvozne jagode vrlo često nemaju nikakav miris ili je on vrlo slab. Kao i kod ukusa, on će biti polovičan i jedva će podsećati na jagode. Razlog za to je što se uvozne jagode često beru dok nisu zrele i crvene. Boju i miris daje sunčeva svetlost koja u ovom slučaju izostaje.