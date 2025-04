Jelena Proroković sedam godina se borila za potomstvo , a onda je nakon četiri runde vantelesne oplodnje uspela da ostvari svoj san i postala je mama bliznakinja. Međutim, da je život ponekad zaista nepredvidiv govori i to što je ova mama nakon toga zatrudnela prirodno i to ne jednom, nego tri puta, tako da je danas ponosna majka petoro dece.

"S obzirom na to da sam neko ko je prošao kroz celu tu priču borbe za potomstvo koja je u našem slučaju trajala sedam godina, a kod nekih zna da traje i mnogo duže, i s obzirom na to da sada imamo petoro dece, ja o tome volim da pričam iz dva aspekta. Jedno je da se ostvarite kao roditelj, da dobijete to prvo dete ili decu, kao što je u našoj situaciji bio slučaj, a drugi segment je da kada se već ostvarite kao roditelj, da ne stanete na tom jednom ili dvoje dece, već da pomognemo ljudima da osveste da je moguće imati porodicu sa više dece i da se funkcioniše lepo i srećno", kaže nasmejana mama Jelena.