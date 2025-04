Žene u SAD-u sve češće odbacuju tradicionalnu ideju braka i umesto toga biraju da žive svoj najbolji "solo život". To potvrđuju i podaci.

Prema analizi podataka popisa koju je uradila Aspen Economic Strategy Group, skoro 54 odsto žena uzrasta od 18 do 40 godina izjasnilo se da su solo. Nekada su žene krile da su same, ali danas se ponose i o tome otvoreno govore na društvenim mrežama. Pogledajte komentare samo nekih od njih:

"Mislim da ne odajemo dovoljno priznanja singl ženama koje vole da budu same, jer i dalje postoji onaj stereotip o 'ženama sa mačkama bez dece'".

"Ne znam da li je problem u nama muškarcima, da li mi nismo dorasli zadatku ili je ipak do žene ili možda samo do zajednice koja jednostavno nas primorava na to baš da se upoznamo preko sajtova".