Amanda je istakla u kolumni na Dejli mejlu da je radeći kao prostitutka naučila mnogo o ponašanju muškaraca i da zna više nego što bi bilo koja knjiga ili kurs mogle da je nauče.

Slušaj vest

Amanda Gof, odnosno Samanta X, je Britanka koja je čitavu deceniju radila u industriji za odrasle, odnosno kao elitna prostitutka. Kaže da je zahvaljujući ovom iskustvu zaradila mnogo novca, ali je takođe naučila da prepozna da li je neko opasan i da žene posle 40. postaju seksepilnije.

Amanda je istakla u kolumni na Dejli mejlu da je radeći kao prostitutka naučila mnogo o ponašanju muškaraca i da zna više nego što bi bilo koja knjiga ili kurs mogle da je nauče.

Naglasila je da ukoliko posumnjate da vas muž vara, da verovatno to zaista i radi i pobrojala situacije koje to mogu i da potvrde.

1/5 Vidi galeriju Bivša elitna prostitutka Amanda Gof Foto: Printscreen/Instagram/amandagoffofficial

Bila sam prostitutka i ovo su sigurni znaci da vas muž vara

"Mrzim što ću vam to reći, ali ako sumnjate da vas vaš muž vara, verovatno to zaista radi. Ženski instinkt retko kada greši. Još jedna loša vest je da često nema načina da to dokažete. Mnogi muškarci varaju svoje partnerke godinama, čak i decenijama i jednostavno im to nekako prolazi.

Da li je to neznanje blaženstvo ili žene jednostavno više nije briga ili zaista nemaju pojma, na to ne mogu da odgovorim. Pretpostavljam da mnogo žena zatvara oči namerno. Budimo iskreni, rastanak nije lak. Morate da to objasnite deci, suočite se sa potencijalnom sudskom bitkom oko finansija, a tu je i ono staro pitanje "Šta će ljudi pomisliti". Takođe, puno ljudi se plaši da ostare sami. Meni lično je strašnije ostariti sa pogrešnom osobom, ali ko sam ja da sudim. Mnogo muškaraca i žena odlučuju da ostanu u tom odnosu jer, iskreno, alternativa može da bude teška.

Ako sumnjate da vas važ partner vara, evo liste sumnjivog ponašanja, ali odričem se odgovornosti: možda grešim!

Dolazi kući sa mokrom kosom iako nije padala kiša

Ako dođe kući sa mokrom kosu po sunčanom danu, razmislite o tome. Osim ako nije postojao jedan mali kišni oblak samo iznad njegove glave, gde se to istuširao? Osim ako nije tip koji se tušira u teretani pre nego što dođe kući (a to o njemu sigurno znate), očito se kupao u kupatilu koje nije vaše.

Bivša elitna prostitutka Amanda Gof Foto: Printscreen/Instagram

Vaš brak iznenada postaje bolji

Kod kuće je srećniji, posvećuje vam više pažnje nego pre, čak je i vaš seksualni život bolji. On vam kupuje poklone bez razloga i konačno izvršava sve one obaveze zbog kojih ste mu mesecima ranije prigovarali. On vam češće donosi cveće, govori vam koliko vas voli i odjednom je romantičniji i zahvalniji. Možda je iznenada shvatio koliko je divnom ženom oženjen ili možda spava sa drugom ženom - neko drugi ispunjava njegove potrebe pa je manje ogorčne kod kuće ili ga izjeda krivica.

Njegove radne navike su se promenile

Ima više sastanaka nego inače, telefon mu je isključen tokom dana i teže ga je dobiti nego inače. Odjednom radi više prekovremeno, ima više večera sa klijentima i više konferencija i seminara na koje jednostavno mora da ide - i pravi mnogo buke žaleći se na to. Da li nosi telefon sa sobom u kupatilo i ostavlja ga tako da je ekran okrenut nadole? Da li ima dva telefona? Da li vadi više gotovine nego obično na bankomatu?

Nema potrebe da vam sve ovo govorim, vrlo verovatno duboko u sebi već znate istinu. Poricanje može da bude veoma moćno, posebno kad je podstaknuto strahom. Neki muškarci kažu da viđanje sa damama iz pratnje nije varanja, ali da, jeste. Dakle, ostajete ili odlazite? To je na vama. Mnogi brakovi mogu da prežive neverstvo. Ali nemojte dozvoliti da vas strah od toga da ste "prestari" spreči da odete.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Prostitutka zavela policajca: