- To se govori, ali ja ne govorim. Sama reč ljubavnica izvedena je iz reči ljubav. U mom okruženju ima brakova gde su se partneri upoznali kada su bili premladi. Nisu bili svesni da nisu jedni za drugo. Posle im se desi prava ljubav, ali nikada to ne ide na prvu loptu. Hranjenje ega i kombinacije ne računam u prevaru, hoće sebi da se dokažu. Međutim, kada nalete na ženu koja im se zapravo dopadne, to traje dok ne krenu u vezu, to stvarno bude ljubav - rekla je Jami.