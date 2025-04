Trudnica je na Redditu objasnila da ona i njen muž očekuju svoje drugo dete i da su zajedno pronašli ime koje oboje apsolutno obožavaju. Iako nije otkrila koje je to ime, rekla je da su o njemu razmišljali godinama, čak i pre nego što su dobili prvo dete. Objasnila je i da njihovo trogodišnje dete koristi to ime dok "priča stomaku". Ipak, žena sada razmišlja da ga promeni nakon što je otkrila šta je moglo da inspiriše njenog muža da ga odobri.

"Nedavno sam pronašla eksplicitne poruke između mog muža i njegove koleginice. To mi je potpuno srušilo svet. Za početak, ne znam ni da li ću ostati sa svojim mužem, iako oboje tvrde da nikada nije bilo fizičkog odnosa i da je ne voli. Problem je što se ona zove isto kao ime koje sam želela da dam svojoj ćerki. Nisam imala drugo ime na umu", napisala je žena.

Sada je u nedoumici i ne zna da li treba da promeni ime budućem detetu. "Govori mi razum da budem jaka i da je to bilo njeno ime pre nego što je njihova afera uopšte počela, i da ne dozvolim da mi ga oduzmu. Ali s druge strane, da li ću to kasnije zažaliti i da li će me ta situacija stalno progoniti?", upitala je žena.