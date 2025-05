Ne smete je pozajmiti ni pod kojim izgovorom. Ako su vas komšije zamolile za so, dajte im samo pod jednim uslovom - kao poklon. Opasnost leži u tome to so ima veliku energiju i može loše da utiče na sudbinu. So je jedna od najvažnijih magičnih komponenti, pa se ne preporučuje njeno pozajmljivanje.