Voleli biste da vaša porodica voli i prihvata bez obzira na to kako izgledate. Međutim, jedna žena je sumnjala da to kod njene porodice baš i nije slučaj nakon što nije dobila pozivnicu za vrlo "Instagramično" venčanje svoje sestre – i imala je osećaj da bi to moglo da bude baš zbog njenog izgleda.