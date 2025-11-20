Slušaj vest

Od novembra je počela sezona slava a pored sveće, žita i vina, na slavskoj trpezi je obavezan i slavski kolač.

On se sprema veče uoči slave, a večita nedoumica među domaćicama kada je u pitanju ovaj kolač je kako najbolje umesiti testo da bude vazdušasto, da fino naraste i dobije lep oblik.

Donosimo vam starinski recept po kom su naše bake spremale slavski kolač.

Sastojci:

kilogram brašna

2 kašike šećera

mali komad svežeg kvasca

oko 300 ml vode

kašika soli

Slavski kolač Foto: Marina Lopičić

Priprema:

1. U mlaku vodu sipajte šećer i kvasac, promešajte i ostavite malo na sobnoj temperaturi.

2. U veću šerpu stavite brašno, pa u to dodajte vodu sa kvascem i šećerom i dobro umesite. Testo bi trebalo da bude srednje tvrdo.

3. Kada dobro umesite testo prekrijte ga krpom i ostavite na sobnoj temperaturi da naraste. Nakon pola sata umesite testo ponovo pa vratite krpu još pola sata, a onda još jednom umesite.

4. Dno šerpe obložite papirom za pečenje ili dobro pouljite da ne zagori. Rernu zagrejte na 250 stepeni, pa stavite pogaču na 5 minuta, a zatim smanjite temperaturu na 120 stepeni.

5. Kolač bi trebalo peći oko sat vremena.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Kako se pravilno priprema slavski kolač: