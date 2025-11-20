Recept za starinski slavski kolač: Ovako su spremale naše bake
Od novembra je počela sezona slava a pored sveće, žita i vina, na slavskoj trpezi je obavezan i slavski kolač.
On se sprema veče uoči slave, a večita nedoumica među domaćicama kada je u pitanju ovaj kolač je kako najbolje umesiti testo da bude vazdušasto, da fino naraste i dobije lep oblik.
Donosimo vam starinski recept po kom su naše bake spremale slavski kolač.
Sastojci:
kilogram brašna
2 kašike šećera
mali komad svežeg kvasca
oko 300 ml vode
kašika soli
Priprema:
1. U mlaku vodu sipajte šećer i kvasac, promešajte i ostavite malo na sobnoj temperaturi.
2. U veću šerpu stavite brašno, pa u to dodajte vodu sa kvascem i šećerom i dobro umesite. Testo bi trebalo da bude srednje tvrdo.
3. Kada dobro umesite testo prekrijte ga krpom i ostavite na sobnoj temperaturi da naraste. Nakon pola sata umesite testo ponovo pa vratite krpu još pola sata, a onda još jednom umesite.
4. Dno šerpe obložite papirom za pečenje ili dobro pouljite da ne zagori. Rernu zagrejte na 250 stepeni, pa stavite pogaču na 5 minuta, a zatim smanjite temperaturu na 120 stepeni.
5. Kolač bi trebalo peći oko sat vremena.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Kako se pravilno priprema slavski kolač: