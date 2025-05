Naime, tejpiranje podrazumeva da pre spavanja zalepite trakom usta i time navede sebe da dišete isključivo na nos , a kakve benefite to ima po vaše zdravlje i lepotu možete pročitati dalje u tekstu.

Dugotrajno disanje na usta može promeniti u potpunosti konture i izgled lica i kože jer vazduh koji udišete nije filtriran, vlažan i zagrejan što dovodi do smanjena nivoa kiseonika u krvi zbog čega dolazi do pojave tamnih podočnjaka, podbulosti, a čak i usporenog metabolizma. U pojedinim slučajevima može doći čak i do efekta "duple brade" i smanjiti izraženost jagodica lica.