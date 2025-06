Bakinim savetima uvek se najviše veruje i zapravo je najveća verovatnoća da su delotvorni, a baka bi vam odmah rekla da oljuštite i isečete krompir na kocke i prokuvate u hrani, pa kad bude do kraja kuvan, izvadite. Odlično funkcioniše za preslane čorbe ili variva, odnosno sva jela sa dosta tečnosti.

Klin klinom ili so - šećerom

Ako nemate krompir pri ruci, poslužiće šećer. Na kašiku stavite malo šećera i pustite da se otapa u čorbi ili sosu nekoliko sekundi. Pazite da se šećer ne otopi do kraja, ili da vam kašika šećera ne upadne u sos, jer to neće popraviti, nego pokvariti ukus.