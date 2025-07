Nasmejana, uspešna devojka iz predgrađa Filadelfije koja se preselila u Njujork da ostvari glumački san. Završila Njujorški univerzitet, diplomirala na čuvenom Tisch fakultetu, glumila u reklamama, filmovima i serijama, uključujući popularnu Netfliksovu "Two Sentence Horror Stories" i Bravo-ovu krimi seriju "Dirty John".

"Držala sam karijeru pod kontrolom, negovala odnose sa prijateljima, porodicom i dečkom. A istinu sam skrivala, lagala, krišom pila. U sebi sam vodila rat. U Njujorku je alkohol deo kulture - glamur, opuštanje, provod. Godinama sam verovala da samo "uživam", ali istina je bila surova: alkohol me je uništavao", priznala je Sara Pibis

"Pad je bio postepen i podmukao. Postavljala sam sebi granice, zaklinjala se da neke stvari nikad neću uraditi. I jednu po jednu sam ih gazila. Jedan od najtežih trenutaka dogodio se 2015. Prvog dana novog posla u elitnom njujorškom baru - pijana sam oterana kući. Pila sam i pre nego što sam došla, pa i na poslu. Menadžer me je pozvao u stranu: "Jasno je da ste pod dejstvom alkohola, moramo da vas pošaljemo kući. Sutradan sam se probudila u krevetu, glava me je bolela, bilo mi je mučno i bilo me je sramota. "Ko je ova osoba?" pitala sam se.