"Bilo je to sasvim uobičajeno, ali kada se pogleda kroz prizmu vlakana, proteina i nivoa prerade, zapravo je bilo užasno", rekao je Audžla.

U to vreme nije postojala tolika javna svest o rizicima koje nosi konzumiranje ultra-prerađene hrane, poput gojaznosti, dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti i pojedinih vrsta raka, ali Audžla sada shvata da je, bez mnogo razmišljanja, izbacio skoro svu visokoprerađenu hranu. Cilj mu je bio da poveća unos biljaka, posebno zelenog povrća i da vodi računa o unosu proteina i vlakana, što ga je prirodno odvelo ka celovitim namirnicama.

"Postalo mi je jasno da prekomerna upotreba aditiva, emulgatora i navikavanje na ovu vrstu hrane u ishrani uzrokuje ogroman broj zdravstvenih problema, i to daleko izvan same gojaznosti.To je ključno, jer direktno utiče na creva, a time i na upalne procese. Veoma je jasna veza između ultra-prerađene ishrane, koja je danas sasvim normalizovana i brojnih stanja koja pogađaju ljude širom Ujedinjenog Kraljevstva i sveta", rekao je.