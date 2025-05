Džuli Kolman (33) iz Glazgova, prvi put je osetila probojni bol u leđima i nogama kada je bila trudna sa svojim sada desetogodišnjim sinom Konorom, još 2014. godine. Više puta joj je rečeno da se radi samo o išijasu—čestom stanju kada dolazi do pritiska na živac koji se proteže od donjeg dela leđa do stopala. Lekari su je uveravali da je bol u leđima uobičajen tokom trudnoće i da će nelagodnost nestati nakon porođaja.

"Rekli su mi da je u pitanju išijas, i da nema smisla da me šalju na snimanja jer je operacija leđa previše rizična. Bilo je izuzetno frustrirajuće i došlo je do toga da sam verovatno izgubila poverenje u svog lekara opšte prakse jer sam znala da neće ništa preduzeti. Išla sam kod više različitih lekara u istoj ordinaciji i svi su govorili isto. Pomislila sam da mi je ovo sudbina do kraja života", rekla je Džuli.

Iako su joj lekari rekli da je to najbolja opcija, jer je tumor već izazvao oštećenje nerava koje bi moglo dovesti do paralize, upozorili su je i na rizike operacije, kao i na to da možda neće doći do potpunog oporavka simptoma.