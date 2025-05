- U suštini svi se mi trudimo da budemo srećni. Niko nas ni kao male nije učio, čak nam ni roditelji nisu postavljali pitanje: “E, da li si srećan?”. Oni naravno čine sve da budeš srećan i podrazumevaju ako završiš školu, imaš dobar posao, to donosi novac, da ćeš biti srećan. Ali te to niko ne pita. Tako da je to veoma lično pitanje i to je jedan individualni rad. Sreća nije nešto što ti je dato. Prosto moraš da radiš na tome da bi bio srećan. Stpljivo gradim sreću i dalje. To je gradivo koje mora stalno da se obnavlja. To je stvarno pitanje ličnog truda i rada na sebi - bila je iskrena Nataša.