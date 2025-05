Snimak venčanja devojke imena Katarina postao je viralan na platformi TikTok i to sve zbog njene venčanice . Dok bi možda mnogi pomislili da je u pitanju kreacija po poslednjoj modi, lepa Katarina odlučila se za jedan vanvremenski gest - udala se u venčanici svoje bake koja ja stara 51 godinu.

"Neke bi mlade dame rekle da je to 'seljački', 'zastarelo' jer zapravo nisu svesne šta je sreća. Bravo, devojko. Mnogo sreće u daljem životu, i tebi i baki", "Toliko bih volela da nosim bakinu venčanicu, ali ona nije prisutna da me vidi u njoj", "Najskuplja venčanica koju sam videla... jer vredi više od svih kristala ovog sveta", "Moja, nažalost, nije dočekala… ali neka vam je srećno i neka vas prati njena ljubav", "Ništa lepše nisam videla odavno. Ali bakin pogled i osmeh… to nema cenu, ovo je više od mode", samo su neki od komentara u nizu.