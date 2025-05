Ispovest devojke koja se požalila jer njena prijateljica nije tražila dozvolu da svoju ćerku nazove onako kako je ona prvobitno planirala mnoge je navela na razmišljanje

Da li ste ikada čuli za krađu imena za bebu? Da li ta kategorija mora ući pod sferu zločina, jer znajte - to baš i nije tako redak slučaj, a posledice su često zbunjujuće.

Možda ste čuli za slične primere krađe ako su vama, vašoj prijateljici, prijateljičinoj prijateljici ukrali ideju za ime i možda biste na to komentarisali - ah - pa to je samo ime, ali realno, - ne - nije to samo ime. Tu je puno toga više na vagi, na primer - prijateljstvo.

Jedna je mama tako ispričala svoje zbunjujuće iskustvo.

- Džesiku znam ceo svoj život. Od malena smo bile bukvalno nerazdvojne, a naše porodice su usko povezane tako smo, uprkos razlici od 11 godina, ostale nerazdvojne. Bile smo jedna drugoj na svadbi, zajedno prolazile trudnoće - moje tri i njenu prvu i kada sam saznala da čeka još jednu bebu normalno da sam se jako radovala. Posebno kada smo saznale da nosi devojčicu. Ja imam tri kćerke, moja sestra ima kćerku i zato smo s veseljem čekale i njenu devojčicu da dođe na svet. Ali jedan dan sve se promenilo - napisala je to mama Megan Visli koju je sestra jedan dan nazvala s čudnim pitanjem: "Jesi li čula kako Džesika planira da nazove svoju kćerku?".

Ispostavilo se da Džesika svoju ćerku planira da nazove Elsa, baš kako se zove i jedna od Meganinih devojčica, ali to je ime zapravo "posebno" ime koje je Megan dugo godina i pre nego je ostala trudna planirala dati svojoj ćerki. I što je najvažnije, baš su svi znali zašto je to ime Megan toliko posebno i to godinama pre nego što je to ime postalo popularno.

Jesi čula kako će nazvati svoju ćerku?

- Moram priznati da me ta informacija zatekla i malo šokirala. Nije da će to ime uzeti neko s kime se ne družim, neko ko ne zna pozadinu tog "posebnog" imena. I na kraju, s obzirom da zna sve, zašto je odabrala baš to ime, a da me uopšte nije pitala šta ja mislim o toj ideji?

Razmišljala sam o tome danima i lomila se da li da joj uopšte išta spomenem ili ne, a onda sam u dogovoru s mojom sestrom i mamom odlučila poslati joj poruku i objasniti joj kako se ja osećam u svezi cele te priče - otkrila je Megan koja je dugo razmišljala kako da sroči mejl, da u njemu kaže sve, a da Džesika nikako ne uvredi.

- Napisala sam joj da se baš osećam bez veze, da mi je glupo što mi je baš ona uzela moje ime, a da mi nikada niti jednom rečju nije dala do znanja da joj se to ime baš toliko sviđa da tako želi nazvati svoju kćerku. Još jednu Elsu u našoj ekipi. Kao da zaista ne postoje druga imena. Ali, moja namera je bila da joj prvenstveno ukažem na činjenicu da sam ljuta jer meni nije baš ništa rekla - ispričala je.

Morala sam joj nešto reći

- Međutim, Džesika je iz cele poruke videla samo jedno - moju ljutnju zbog krađe i verovali ili ne, napala me u poruci i jednostavno prestala više da komunicira sa mnom. Kao da sam ja kriva što je ona uzela naše ime - napisala je uz informaciju da se to dogodilo pre tri godine i otada njih dve nisu komunicirale. Ona se jednostavno prestala javljati i ignorisala svaki pokušaj pomirenja tako da je glatko odbijala svaki poziv za porodična druženja koje su inače redovno slavili svi zajedno.

- Onaj kobni mejl otvorila sam stotinu puta u te tri godine pokušavajući da ga sagledam s milion strana ne bi li dokučila jesam li ja možda zaista preterala. Na kraju - to jest samo ime, ali ne spomenuti mi ideju i na kraju se toliko naljutiti jer sam ja uopšte reagovala, e to jednostavno nisam htela da dozvolim. I zato mi nije žao ni te kobne poruke. Jednostavno nisam želela da prećutim svoje osećaje. Nisam htela da me to izjeda i narušava naš odnos. I na kraju se dogodilo ovo. Naš odnos više nije nikakav, a to me navelo na razmišljanje da je po pitanju prijateljstva i porodičnih odnosa nepisano pravilo da se u situacijama kada bismo trebali biti svi iskreni jedni prema drugima, baš tu, među najdražim i najvažnijim osobama, vidljiv taj trenutak da se problemi o kojima bi se trebalo otvoreno raspravljati zapravo najčešće trpaju pod tepih - da se odnosi ne bi narušili. Ali, šta to zapravo onda znači.

Zašto da ćutimo?

- Da baš najdražim i najvažnijim osobama moramo prećutati svoja osećanja da bi se ostalo u najboljem redu? - upitala se Megan te navela i nas na razmišljanje.

- Zar zaista baš u takvim trenucima moramo glumiti, kriti i udovoljavati samo da bi svi ostali dobri. Da li je ta cena malo previsoka, posebno ako problem pogledamo i s druge strane... to jest samo ime, ali meni jako važno ime, i ako ćemo se radi imena razići, je li taj odnos onda uopšte zaslužio da ga spašavam? - zaključila je.

Zaista važno pitanje, jer čini se da je u ovoj priči "samo ime" ipak značilo nešto mnogo više.

