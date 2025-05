Evelin Miler (32) iz Australije, rođena je sa stanjem "uterus didelphys", odnosno s dva potpuno odvojena reproduktivna sistema. To znači da ima dve odvojene vagine, dva grlića materice, dve materice i dva jajnik a, po jedan za svaku matericu. Udata je, majka dvoje dece, a može da zatrudni s oba sistema i ima intimne odnose s oba reproduktivna organa.

Međutim, nije oduvek znala da je to njeno stanje normalno, ali retko.

"Dakle, to je bio prilično traumatičan način na koji sam to saznala, ali ujedno veliko olakšanje," izjavila je Evelin, piše "The Daily Star".