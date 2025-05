Ne okrećite problemima leđa, a ni vašem partneru. Koji god problem da imate, ne zataškavajte ih ispod tepiha. Vratite vaš ljubavni i strastveni odnos na početak. Čak ga i poboljšajte. A sve to možete uz Macun preparate za potenciju!

Ujutru i uveče istisnuti na ruku 8-12 puta kremaste mase iz bočice i utrljavati 2-3 minuta laganim pokretima. U slučaju da dođe do erekcije tokom utrljavanja, napraviti pauzu kako ne bi došlo do oštećenja unutrašnjosti, a potom nastavite. Ukoliko kremu koristite uzastopno 15 dana, preporučuje se pauza od 3 do 5 dana nakon toga.