"Nisam ni tražila ljubav, sve mi je to bilo iznenada. Ali ta poruka – ’volim te’ – dotukla me je. Verovala sam da je sve stvarno“, priča Lisa, koja nije mogla ni da nasluti da iza privlačnog profila stoji prevarant koji će je uskoro naterati da mu pošalje ukupno 11.000 funti u kriptovalutama.

Potom je usledio novi zahtev – prevarant je tvrdio da mora angažovati zamenu koja će privremeno preuzeti njegovo mesto na emisiji Bondi Vet dok je on „na putu kod nje“, i tražio dodatnih 7.000 funti. Lisa, već duboko emotivno uvučena, pristala je i na to.

„Znali su da sam osoba sa invaliditetom, da imam ograničena primanja, i iskoristili su to do poslednje pare. To što sam ranjiva nije im smetalo – naprotiv, upravo zbog toga su me i odabrali“, kaže Lisa.