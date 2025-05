Iskustvo Jane Hoking koja je spavala sa 20 godina starijim muškarcem za nju je bilo posebno, a jedna stvar ju je veoma iznenadila, uprkos tužnom kraju

Slušaj vest

Jana Hoking (29) iz Australije podelila je uzbudljivu ispovest, nakon što se upustila u neočekivanu, strasnu avanturu sa 20 godina starijim muškarcem, koji je star kao i njen otac.

Prema njenim rečima, osvojio ju je na veoma šarmantan način, dok je ona u početku odbijala da flertuje sa njim.

- Godinama sam potencijalne partnere tražila preko aplikacija za upoznavanje, i kada sam rešila da prekinem sa tim, doživela sam najveće iznenađenje u svom životu. Preko zajedničkog prijatelja sam upoznala starijeg muškarca, i nisam ni pomislila da bi moglo nešto da bude između nas - ispričala je ona i dodala:

U galeriji pogledajte fotografije Jane Hoking:

1/5 Vidi galeriju Jana Hoking Foto: printscreen/instagram/jana_hocking, Printscreen/Instagram, Printscreen

- Kada sam čula koliko godina ima, samo sam odmahnula rukom. Međutim, on se nije obazirao na razliku od 20 godina, i počeo je da flertuje sa mnom. Bio je veoma šarmantan i zabavan, i ja sam na početku odbila sve njegove pokušaje.

Uprkos tome što ju je šarmirao, Jana je odbila sve njegove pokušaje da pređu na nešto više. Međutim, sve se promenilo nakon jedne žurke.

- Iako mi je to laskalo, nisam nijednom pomislila da bi on mogao da bude materijal za dečka. Sve se promenilo nakon što sam otišla na žurku kod njega. Bila je to najlepša noć u mom životu, i on me je sve vreme obasipao pažnjom. Te noći se ništa nije dogodilo, ali narednog jutra kada sam videla poruku od njega, zaigrali su mi leptirići u stomaku. Nije mi bilo jasno šta se dešava - priznaje ona.

Jana je ubrzo shvatila da neprestano razmišlja o šarmantnom muškarcu, te je još brže pala na njegov šarm i prepustila mu se u svakom smislu.

Jana Hoking Foto: Printscreen

- Ceo dan sam mislila o njemu. Kada me je nazvao da izađemo to veče, nisam mogla da dočekam da ga ponovo vidim. Bio je neverovatno privlačan, ozbiljan, i razgovarali smo o svemu. I polako sam počela da zaboravljam da je ispisnik mog oca. Posle nekoliko pića završili smo u njegovom stanu, i s*ks je bio fantastičan. Vodili smo ljubav pet puta te noći, i on je bio prava mašina u krevetu - objašnjava Jana.

- Narednih nedelja smo se redovno viđali, i ja sam počela da se zaljubljujem u njega. On je prvi muškarac s kojim sam se ovako osećala, iako, iskreno, da sam ga videla na Tinderu, sigurno mu ne bih dala šansu. A onda je usledio totalni šok, posle mesec dana veze, moj ljubavnik me je nazvao i rekao da raskida sa mnom. Nisam mogla da verujem, nije čak hteo ni da mi objasni zbog čega me ostavlja. Mada sam razočarana ovakvim krajem, ne žalim ni jednog trenutka. Ispostavilo se da stariji muškarci itekako imaju šta da pruže - zaključila je Jana Hoking.

Bonus video: Ona ima 22, a on 57 - ovo je njihova ljubavna priča